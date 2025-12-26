Ciencia

La primera lluvia de estrellas de 2026 se acerca: cuándo y cómo observar las Cuadrántidas

El fenómeno alcanzará su punto máximo a inicios de enero, aunque la Luna llena limitará la visibilidad

Por Jailine González Gómez
Las Cuadrántidas abrirán el calendario astronómico de 2026, aunque la Luna llena limitará la cantidad de meteoros visibles.
Las Cuadrántidas abrirán el calendario astronómico de 2026, aunque la Luna llena limitará la cantidad de meteoros visibles.







