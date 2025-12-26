La primera lluvia de estrellas de 2026 se acerca: cuándo y cómo observar las Cuadrántidas

Las Cuadrántidas abrirán el calendario astronómico de 2026, aunque la Luna llena limitará la cantidad de meteoros visibles.

El cielo de enero traerá el primer gran evento astronómico de 2026. Se trata de la lluvia de meteoros de las Cuadrántidas, considerada una de las más intensas del año, pero también una de las más difíciles de observar.

Las Cuadrántidas estarán activas entre finales de diciembre de 2025 y mediados de enero de 2026, con su pico más alto en la noche y madrugada del 3 al 4 de enero. Según datos del sitio Space.com, el máximo de actividad ocurrirá durante solo unas pocas horas, una característica que distingue a esta lluvia de estrellas de otras más prolongadas.

En condiciones ideales, las Cuadrántidas pueden producir entre 60 y hasta 200 meteoros por hora. Sin embargo, en 2026 la observación se verá afectada por un factor clave: la Luna llena, que estará iluminada al 100% durante el pico del fenómeno. Esto reducirá la visibilidad a unos 10 meteoros por hora, incluso bajo cielos oscuros.

¿Cuándo y a qué hora observarlas?

Según la herramienta Time and Date, el máximo de las Cuadrántidas en Costa Rica ocurrirá durante la madrugada del domingo 4 de enero, especialmente entre las 2:00 a. m. y las 6:00 a. m., cuando el punto radiante irá ganando altura en el cielo del noreste.

A las 2:00 a. m., el radiante estará a apenas 7,4 grados sobre el horizonte, pero hacia las 6:00 a. m. alcanzará una altura cercana a los 44 grados, lo que aumenta las probabilidades de observación, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

¿Dónde mirar en el cielo?

Las Cuadrántidas favorecen principalmente al Hemisferio Norte. Su punto radiante se localiza en la constelación de Bootes, cerca de una antigua constelación hoy extinta llamada Quadrans Muralis, de donde proviene el nombre de esta lluvia.

Para ubicar la zona correcta, Space.com recomienda buscar el Carro Mayor y seguir el arco de su “mango” hasta la estrella Arcturus, que marca la base de Bootes. No obstante, no es necesario mirar fijamente esa constelación: los meteoros pueden aparecer en cualquier parte del cielo.

¿Por qué esta lluvia es especial?

A diferencia de la mayoría de lluvias de estrellas, que se originan en cometas, las Cuadrántidas provienen del asteroide 2003 EH1. Según explicó a Space.com el experto de la NASA Bill Cooke, este cuerpo podría ser un “cometa extinto” o un “cometa rocoso”, que perdió sus volátiles con el paso del tiempo.

El asteroide fue identificado como el cuerpo progenitor en 2003 por el astrónomo Peter Jenniskens. Algunos investigadores incluso creen que podría estar relacionado con el antiguo cometa C/1490 Y1, descrito en registros astronómicos asiáticos del siglo XV.

Las Cuadrántidas también son conocidas por producir bolas de fuego, meteoros especialmente brillantes que pueden superar una magnitud de -3 y dejar rastros visibles durante más tiempo que una estrella fugaz común.

¿Cómo observarlas mejor?

No se requiere telescopio ni binoculares. Lo ideal es:

Buscar un lugar alejado de la contaminación lumínica.

Dar al menos 20 a 30 minutos para que los ojos se adapten a la oscuridad.

para que los ojos se adapten a la oscuridad. Acostarse o reclinarse para abarcar la mayor porción del cielo posible.

Bloquear la luz de la Luna con un edificio, árbol o colina, para reducir su impacto visual.

Vestirse abrigado y llevar una manta o silla cómoda, ya que la observación puede prolongarse varias horas.

A pesar de las condiciones desfavorables de este año, los observadores más pacientes aún podrían captar algunas de las bolas de fuego más brillantes que caracterizan a esta lluvia.

Para calcular horarios específicos según su ubicación y conocer la posición exacta del radiante, se recomienda consultar: