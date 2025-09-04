La planta de interior que perfuma tu hogar y casi no necesita cuidados

La flor de nácar es resistente, perfuma el hogar y crece rápido con pocos cuidados. Es ideal para interiores bien iluminados.

La Hoya carnosa, también conocida como flor de nácar, flor de cera o flor de porcelana, es una planta que destaca por su resistencia, su capacidad para trepar y sus flores aromáticas en forma de estrella. Gracias a su bajo mantenimiento y belleza, se convirtió en una favorita para quienes buscan embellecer y perfumar el hogar sin complicaciones.

De acuerdo con el sitio especializado Jardineríaon, esta especie se adapta tanto a interiores como exteriores, siempre que se mantenga alejada de la luz solar directa. Prefiere lugares con luz brillante pero indirecta. La temperatura ideal para su desarrollo se sitúa entre 15 y 26 °C, y no soporta heladas ni temperaturas menores a 10 °C.

El riego debe ser moderado, permitiendo que el sustrato se seque por completo entre cada aplicación. Durante primavera y verano, se recomienda regar cada 7 a 10 días, mientras que en invierno es suficiente hacerlo cada 2 o 3 semanas. Para evitar hongos, es importante no mojar las hojas al regar.

El sustrato más adecuado debe ser ligero y con buen drenaje. Una mezcla de tierra universal, compost y perlita o fibra de coco ofrece los mejores resultados. En la temporada de crecimiento, es decir, primavera y verano, se puede aplicar fertilizante para suculentas o plantas trepadoras cada 2 a 4 semanas, y suspenderlo durante otoño e invierno.

La cuenta de TikTok Greenmade.planet compartió un video donde una jardinera describió las características de esta planta. Recomendó colocarla cerca de una ventana luminosa si en la zona se presentan heladas. Señaló que crece rápido y que se puede propagar fácilmente mediante gajos colocados en agua.

Aproximadamente un mes después, estos desarrollan raíces y pueden plantarse en sustrato. Añadió que, por ser trepadora, conviene colocarle un soporte para que se adhiera, y que en primavera produce una gran cantidad de flores.

Otra usuaria de TikTok, la especialista en plantas @marantaplantas, indicó que esta especie se adapta a distintas condiciones de luz, aunque solo florece si se ubica pegada a una ventana.

Existen variedades como la Hoya carnosa Crimson Queen, cuyas hojas pueden presentar tonos rosados. También resaltó que sus hojas son gruesas y cerosas, lo cual indica que necesita riego solo cuando el sustrato está completamente seco.

Aseguró que es una planta ideal para colgar, aunque también puede funcionar como trepadora, ya que posee raíces aéreas que facilitan el ascenso por tutores o superficies.

La floración ocurre en primavera y verano, y emite un aroma intenso y dulce, parecido al de las fresias mezcladas con miel. Para estimular la floración, recomendó utilizar fertilizantes que contengan nitrógeno, fósforo, potasio y algas marinas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.