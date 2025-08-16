Ciencia

La oxitocina va más allá de ser la ‘hormona del amor’

Los neurocientíficos están descubriendo finalmente cómo esta hormona influye en comportamientos sociales como el emparejamiento y el cuidado parental. Es más complicado de lo que se pensaba.

Por Bob Holmes, Knowable en Español
Dos personas enamoradas abrazándose.
La oxitocina, una hormona producida en el cerebro, está implicada desde hace tiempo en el vínculo de pareja y el cuidado materno. Pero lo hace de una forma inesperada, según están descubriendo los científicos. (Public domain/H. Bellery-Desfontaines)







