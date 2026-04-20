Ciencia

La Luna ocultará a una de las estrellas más brillantes del cielo en los próximos días: cómo y a qué hora verlo en Costa Rica

El fenómeno astronómico permitirá observar cómo la Luna oculta y revela una de las estrellas más brillantes del cielo

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Por Jailine González Gómez
Luna llena sobre el volcán Irazú
La Luna ocultará a Régulus el 25 de abril. El evento será visible en Costa Rica y durará más de una hora. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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