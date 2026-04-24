Ciencia

La Luna ocultará a Régulus este sábado: cómo y a qué hora ver el fenómeno astronómico en Costa Rica

El fenómeno astronómico permitirá ver cómo la Luna cubre una de las estrellas más brillantes del cielo

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Por Jailine González Gómez
San José, de buen clima, con sol y luna
Costa Rica podrá observar la ocultación de Régulus por la Luna este 25 de abril durante más de una hora. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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