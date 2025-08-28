Joven fue al médico por cólicos y terminó dando a luz el mismo día: ‘Me enteré de que estaba embarazada’

Yesenia Figueroa vivió un embarazo críptico sin síntomas hasta que dio a luz, creyendo que sus dolores eran menstruales.

Yesenia Figueroa, una joven originaria de México, acudió a emergencias tras varios días de dolores abdominales intensos.

Su intención era tratar un posible trastorno menstrual, pero en cambio terminó dando a luz a su hijo ese mismo día, sin saber que estaba embarazada.

LEA MÁS: Pesó 280 gramos y superó todos los pronósticos: el bebé más prematuro del mundo celebra su primer año

El suceso ocurrió en noviembre de 2022. Figueroa explicó que los síntomas comenzaron con cólicos fuertes en la parte baja del abdomen. Dado que presentaba un ciclo irregular, pensó que se trataba de un desajuste hormonal.

Ante el aumento del dolor, sus padres le sugirieron que buscara atención médica. Al no poder soportar el malestar, la joven fue llevada de madrugada a un centro médico. Relató que los cólicos eran tan severos que no le permitían dormir.

Una vez en el hospital, el equipo médico le realizó exámenes preliminares sin identificar la causa del dolor. Posteriormente, una doctora indicó la necesidad de hacer una ecografía para descartar una posible inflamación interna.

En ese momento, Figueroa señaló que ni los doctores ni ella misma sospechaban un embarazo, ya que no tenía ningún síntoma común, como un vientre crecido.

Mientras observaban el monitor, los profesionales notaron una imagen que no podían identificar con claridad. En la pequeña sala de urgencias se encontraban aproximadamente ocho médicos. La confusión se mantuvo hasta que una doctora confirmó que la joven estaba en estado de gestación.

Tenía ocho meses de embarazo y no lo sabía

Los fuertes dolores que experimentaba no eran producto de su ciclo menstrual, sino contracciones. El bebé estaba por nacer.

Figueroa explicó que su caso correspondía a un embarazo críptico. Este tipo de gestación no presenta síntomas evidentes y puede pasar inadvertida hasta etapas muy avanzadas.

LEA MÁS: Meghan Trainor sorprende con figura renovada y un look llamativo en estreno de serie en Los Ángeles

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.