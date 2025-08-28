Ciencia

Joven fue al médico por cólicos y terminó dando a luz el mismo día: ‘Me enteré de que estaba embarazada’

Mujer creyó tener cólicos por su periodo irregular, pero los doctores le informaron que estaba en labor de parto, el embarazo fue críptico

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Yesenia Figueroa vivió un embarazo críptico sin síntomas hasta que dio a luz, creyendo que sus dolores eran menstruales.
Yesenia Figueroa vivió un embarazo críptico sin síntomas hasta que dio a luz, creyendo que sus dolores eran menstruales. (TikTok: @yess.fig/TikTok: @yess.fig)







El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

