Joven de 20 años se enteró de su embarazo 17 horas antes de dar a luz: este es su insólito caso

La gran mayoría de mujeres describen su embarazo como algo inolvidable, pues entre alegrías y malestares, es sin duda un proceso difícil de borrar de la memoria. Algunas lo recuerdan más positivamente que otras, pero lo que es casi imposible pensar es que, del todo, no se hayan percatado de su gestación.

Pues, por increíble que parezca, hay un pequeño porcentaje de personas que han tenido un embarazo críptico, y una de ellas es Charlotte Madison; una estadounidense de 20 años quien compartió su historia en TikTok.

“Un embarazo críptico es cuando una persona no sabe que está embarazada hasta etapas muy avanzadas del embarazo, o incluso hasta que está en trabajo de parto. Se caracteriza por la falta de síntomas de embarazo”, explicó Madison.

De acuerdo con la joven, no notó ningún indicio claro de embarazo y únicamente subió un par de tallas.

“Asumí que era simplemente ese peso feliz que uno gana en pareja. Además, estaba pasando por muchas situaciones estresantes en mi vida, así que lo atribuí a eso. No estaba realmente preocupada. Seguía teniendo la regla y tomaba pastillas anticonceptivas, así que estaba usando protección”, contó.

Darse cuenta de un embarazo... horas antes de parir

El 6 de junio del 2025, Charlotte se alistaba junto a su pareja para un viaje largo a casa de su bisabuela. No obstante, antes tenía que acudir a un chequeo médico porque tenía dificultades para ingerir gluten.

En menos de 18 horas, la mujer se dio cuenta de su embarazo y dio a luz. (Shutterstock)

Allí, el médico le dijo que en efecto parecía un abdomen inflamado por el gluten y le explicó que debía hacerse una prueba de embarazo porque el medicamento que le recetarían podría ser dañino para un bebé.

“Fui al baño, hice pipí en el vasito, volví, le di la muestra. Hicieron la prueba… boom: salió positiva. Para aclarar, también me dijo: ‘Mira, ni siquiera se siente mucho. Parece que estás muy al principio, no te estreses. Te voy a dar una orden para un ultrasonido y el martes regresas y hablamos de tus opciones’”, relató la influencer.

“Probablemente, yo ya estaba entrando en pánico porque pensaba que no había forma de que estuviera embarazada. De todas formas, me hicieron un examen de sangre, volví a casa y se lo conté a mi pareja”, añadió.

Luego, al llegar a la casa contactó con la familia de su pareja, quienes trabajan en un hospital. Rápidamente, acudió al centro médico donde laboran y pasaron “todo el día” haciéndose exámenes, pues no había tenido controles prenatales.

Hasta que llegó la noticia que la hizo desconectarse de todo: tenía 38 semanas y cuatro días de embarazo. Fue tal el impacto que tomó sus cosas y se marchó a casa de una prima de su novio, quien también es médica.

“Cuando me hicieron el ultrasonido, no había líquido alrededor del bebé. Les preocupaba que la placenta ya no estuviera funcionando bien. Y si eso era cierto, tendrían que inducirme el parto. Cosas que probablemente me habrían explicado si me hubiera quedado, pero como estaba en shock, no lo procesé”, contó.

Horas después, ya estaba junto a toda su familia en el hospital, donde se cercioraron de que ya había dilatado y le indujeron el parto.

“Descubrí que estaba embarazada alrededor de las 8:30 a. m. o 9 a. m. del viernes, y el sábado a las 2:21 a.m. di a luz a mi hijo. Así que tuve 17 horas y 21 minutos de aviso desde que supe que estaba embarazada hasta que tuve un bebé. El cuerpo humano es una locura”, expresó la creadora de contenido.

La mujer, incluso, mostró los documentos médicos que avalan su relato. Finalmente, aseguró que está sana y que tanto ella como su pareja, aman ser padres.