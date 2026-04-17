Ciencia

Japón crea nueva categoría para alertar sobre calor extremo: así define estos días calurosos

Japón define los días ‘cruelmente calurosos’ para temperaturas que superan los 40 °C y refuerza alertas ante el aumento del calor extremo en el país

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Por AFP
Japón crea una categoría para días sobre 40 °C y refuerza alertas ante el aumento del calor extremo.
Japón crea una categoría para días sobre 40 °C y refuerza alertas ante el aumento del calor extremo. (Canva stock/Africa images)







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