Japón crea nueva categoría para alertar sobre calor extremo: así define estos días calurosos

Japón crea una categoría para días sobre 40 °C y refuerza alertas ante el aumento del calor extremo.

Japón introdujo una nueva categoría para clasificar jornadas con temperaturas extremas. Las autoridades denominarán como “cruelmente calurosos” los días que alcancen o superen los 40 °C, en respuesta al aumento de episodios de calor intenso.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó este viernes que la medida busca mejorar los llamados de prevención ante condiciones climáticas severas. La institución señaló que el uso de esta denominación permitirá reforzar la vigilancia ciudadana frente a temperaturas muy altas.

El cambio surge en un contexto de incremento global de días cálidos, asociado al cambio climático. En 2025, Japón registró el verano más caluroso desde el inicio de sus mediciones en 1989.

Para definir el nuevo término, la JMA realizó una consulta pública. La encuesta reunió 478.000 respuestas. La opción “cruelmente caluroso” resultó la más respaldada por la población.

Otras propuestas también figuraron en el proceso. En segundo lugar quedó “día súper extremadamente caluroso”. Además, aparecieron alternativas como “día de sauna”, “día para quedarse en casa” y “día hirviente”, según detalló la entidad meteorológica.

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