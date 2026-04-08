Sucesos

Se acerca el sol cenital: Costa Rica vivirá días sin sombra en abril

El sol cenital en Costa Rica provoca días sin sombra y aumento de temperatura en abril. Conozca cuándo ocurre y sus efectos

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El fenómeno de alineación se produce durante el sol cenital, en la zona sur (Foto: Carlos Morales)
El sol cenital provoca días sin sombra y más calor en Costa Rica durante abril y agosto.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
climaclima en Costa RicaIMNSUCnotas iasol cenital
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.