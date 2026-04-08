Se acerca el sol cenital: Costa Rica vivirá días sin sombra en abril

El sol cenital provoca días sin sombra y más calor en Costa Rica durante abril y agosto.

El fenómeno del sol cenital se presentará en Costa Rica durante este abril, cuando los rayos solares incidan de forma perpendicular sobre distintas zonas del país y generen momentos en los que los objetos no proyectan sombra al mediodía, según informó la Fundación Cientec.

Este evento inicia su recorrido en el sur y avanza hacia el norte, con fechas específicas según la ubicación geográfica. En 2026, el fenómeno comenzó en marzo en el extremo sur y continúa su desplazamiento durante abril en el territorio nacional.

El sol cenital ocurre únicamente en la región intertropical del planeta, entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, debido a la inclinación de la Tierra durante su traslación alrededor del Sol. Cada localidad dentro de esta franja experimenta este fenómeno dos veces al año.

Durante el momento exacto del cenit, cerca del mediodía solar, los rayos caen en un ángulo de 90 grados. Esto provoca que una varilla vertical no genere sombra, lo que permite identificar con precisión la hora solar y la posición geográfica del observador.

Este fenómeno también influye en el clima, ya que la radiación solar se concentra en menor área, lo que incrementa la temperatura ambiente. Por esta razón, abril se posiciona como uno de los meses más cálidos del año en Costa Rica, especialmente en condiciones de cielo despejado.

Sol cenital, un fenómeno tropical (Fundación Cientec/Fundación Cientec)

Además, especialistas señalan que la menor inclinación de los rayos reduce la pérdida de energía en la atmósfera, lo que intensifica el calentamiento del aire en superficie.

El fenómeno tiene relevancia histórica, ya que antiguas culturas lo utilizaron para ajustar calendarios y orientar construcciones. Actualmente, también se emplea con fines educativos para estudiar el movimiento del Sol y las sombras.

Ante el incremento de la radiación, se recomienda reforzar medidas de protección como el uso de bloqueador solar, ropa adecuada e hidratación, especialmente en horas cercanas al mediodía.

El segundo paso cenital del año ocurrirá en agosto, cuando el fenómeno se desplace en sentido contrario, desde el norte hacia el sur del país.