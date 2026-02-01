Ciencia

Inteligencia artificial detecta más de 1.000 objetos astronómicos raros en archivos del telescopio Hubble

Un sistema automatizado analizó millones de imágenes del Hubble y reveló anomalías cósmicas que aún desafían a la astronomía moderna

Por O Globo / Brasil / GDA
Un método basado en inteligencia artificial revisó archivos históricos del Hubble y descubrió cientos de objetos astronómicos inéditos.
Un método basado en inteligencia artificial revisó archivos históricos del Hubble y descubrió cientos de objetos astronómicos inéditos. (ESA/Hubble e NASA, D. O'Ryan, P. Gómez (Agência Espacial Europeia), M. Zamani (ESA/Hubble))







notas iaJGGtelescopio Hubbleastronomía
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

