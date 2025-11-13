Inesperado hallazgo en Pompeya: vaso egipcio aparece en antigua cocina romana

La aparición de un vaso egipcio en un restaurante romano de Pompeya muestra la mezcla de lujo y vida común en la ciudad antes de su destrucción.

Arqueólogos encontraron un vaso egipcio de lujo en la cocina de un termopólio, el equivalente romano a una pequeña venta de comidas. El objeto apareció durante excavaciones en la llamada Casa del Gallo, ubicada en la Región V de Pompeya, entre finales de 2023 y mayo de 2024.

El vaso, conocido como sítula, fue elaborado en fayenza de color azul verdoso y presenta decoraciones con figuras humanas, animales y elementos vegetales. Estaba junto a utensilios de uso común como ánforas y ollas de bronce.

La pieza era originalmente un objeto ornamental, común en jardines o salones de las casas más ricas. Su uso como recipiente de cocina en un espacio humilde plantea preguntas sobre la circulación de bienes de lujo en contextos populares de la época.

Un negocio modesto que escondía una historia milenaria

El termopolio era un local mixto de trabajo y vivienda. En la planta baja se encontraba la cocina, un área de atención al público y un depósito con objetos como cazos y calderos. En el segundo nivel había un pequeño apartamento con dos habitaciones que servía como residencia.

El edificio tenía pinturas murales del Cuarto Estilo, con representaciones arquitectónicas en perspectiva, y un piso de color amarillo con incrustaciones de mármol. También se hallaron artículos personales como frascos de perfume de vidrio y pasadores de hueso, dentro de un pequeño cofre de madera.

El lugar mostraba señales de desgaste estructural. Los habitantes habían instalado columnas de caliza y vigas de madera como refuerzo ante daños causados por terremotos previos a la erupción del Vesubio en el año 79. A pesar del deterioro, el local seguía en funcionamiento.

Una pieza de lujo en una cocina común

La sícula hallada se habría producido en Alejandría, utilizando fayenza vítrea, un material brillante muy usado en objetos rituales. El hallazgo en Pompeya destaca porque ese tipo de pieza solía encontrarse en residencias aristocráticas, no en cocinas populares.

Esta combinación evidencia la movilidad de objetos y estilos en el mundo romano. Según los investigadores, el descubrimiento simboliza cómo elementos de distintas culturas y clases sociales convergían en la vida diaria del imperio.

En Pompeya se han identificado 89 termopolios. Estos negocios ofrecían alimentos listos y vino caliente con especias, a una población que, en muchos casos, no contaba con cocina en casa. Además de vender comida, funcionaban como espacios de interacción social.

El termopolio del Gallo se distingue por su buena conservación y frescos coloridos. La excavación del mostrador comenzó en 2020. A partir de 2023, los arqueólogos exploraron otras habitaciones del inmueble, donde apareció el vaso egipcio.

Un rincón común preservado por la tragedia

La erupción del Vesubio cubrió el lugar con capas de ceniza y piedra pómez. El derrumbe del segundo piso preservó utensilios y muebles en su posición original. Esta condición permitió reconstruir cómo se usaban los espacios internos del local.

El descubrimiento ofrece una visión detallada de la vida urbana en Pompeya. El vaso egipcio reutilizado en la cocina de un pequeño restaurante refleja la complejidad de un imperio conectado por rutas comerciales, donde lo exótico y lo cotidiano se entrelazaban.

