Inesperado hallazgo en Pompeya: vaso egipcio aparece en antigua cocina romana

Un lujoso vaso egipcio fue hallado en un modesto restaurante de comida callejera en Pompeya; el descubrimiento revela intercambios culturales sorprendentes dentro del Imperio Romano

Por O Globo / Brasil / GDA
La aparición de un vaso egipcio en un restaurante romano de Pompeya muestra la mezcla de lujo y vida común en la ciudad antes de su destrucción.
La aparición de un vaso egipcio en un restaurante romano de Pompeya muestra la mezcla de lujo y vida común en la ciudad antes de su destrucción.







