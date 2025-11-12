Ciencia

¿Descubrieron el Arca de Noé? Arqueólogos hallaron estructura oculta en Turquía que despierta teorías

Un equipo de arqueólogos internacionales anunció nuevas pruebas de una estructura artificial oculta bajo tierra en la región de Durupinar, cerca del monte Ararat

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Estudios recientes detectaron estructuras artificiales bajo tierra en Turquía que podrían corresponder a la mítica Arca de Noé.
Estudios recientes detectaron estructuras artificiales bajo tierra en Turquía que podrían corresponder a la mítica Arca de Noé. (NoahsArkScans.com/Noah's Ark Scans)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGTurquíaarqueologíaArca de Noé
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.