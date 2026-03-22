Ciencia

Impacto brillante: una galaxia vecina de la Vía Láctea cambió tras un choque cósmico

La colisión entre dos galaxias cercanas a la Vía Láctea alteró su estructura y resolvió un misterio astronómico de décadas

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Por O Globo / Brasil / GDA
Choque entre galaxias vecinas explica el comportamiento anómalo de estrellas y redefine su valor como modelo científico.
Choque entre galaxias vecinas explica el comportamiento anómalo de estrellas y redefine su valor como modelo científico. (NASA/NASA)







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