Hombre encuentra un tesoro de $800.000 al excavar su jardín para construir una piscina en Francia

Un ciudadano francés encontró un tesoro de oro mientras excavaba su jardín. Las autoridades le permitieron conservarlo [Imagen con fines ilustrativos].

Un ciudadano francés localizó un tesoro de oro valorado en aproximadamente $800.000 mientras excavaba en su jardín para construir una piscina, según confirmó este miércoles la alcaldía de Neuville-sur-Saône.

El hallazgo ocurrió en mayo, cuando el propietario de la vivienda removía tierra en su propiedad. Dentro del terreno encontró lingotes y monedas de oro envueltos en bolsas plásticas. Al detectar el contenido, notificó a las autoridades locales, incluida la Dirección Regional de Asuntos Culturales (DRAC), tal como detalló el gobierno municipal a la agencia AFP.

Tras la evaluación, las autoridades descartaron que se tratara de un tesoro arqueológico, lo que permitió que el oro quedara en manos del descubridor.

La información divulgada por el diario regional Le Progrès indicó que el tesoro incluía cinco lingotes y una cantidad no especificada de monedas de oro, en buen estado de conservación.

Una investigación posterior de la policía concluyó que el oro se había fundido de forma legal entre 15 y 20 años atrás en una empresa ubicada en la región de Lyon, al centro-este del país.

Sin embargo, el origen exacto del tesoro sigue sin aclararse, debido a que el anterior dueño del terreno falleció y no dejó registros sobre el contenido enterrado en la propiedad, según indicó la alcaldía.

