Hallan tesoro con más de mil monedas en un naufragio de hace 300 años en Estados Unidos

Un descubrimiento bajo el mar reveló un tesoro perdido por 300 años. Más de 1.000 monedas salieron a la luz en una zona conocida por antiguos naufragios

Por O Globo / Brasil / GDA y Silvia Ureña Corrales
Un hallazgo en la Costa del Tesouro reveló más de 1.000 monedas españolas de 1715 en un naufragio frente a la Florida.
Un hallazgo en la Costa del Tesouro reveló más de 1.000 monedas españolas de 1715 en un naufragio frente a la Florida.







