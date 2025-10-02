Hallan tesoro con más de mil monedas en un naufragio de hace 300 años en Estados Unidos

Un hallazgo en la Costa del Tesouro reveló más de 1.000 monedas españolas de 1715 en un naufragio frente a la Florida.

El hallazgo ocurrió en la zona conocida como la Costa del Tesoro, escenario de naufragios de la Frota de 1715, compuesta por doce navíos españoles que transportaban riquezas del Nuevo Mundo a España.

Aquella flota se hundió el 31 de julio de 1715, en una de las mayores tragedias marítimas de las Américas. Historiadores estimaron que en esa tormenta se perdieron más de $400 millones en oro, plata y joyas.

“Este descubrimiento no se trata solo del tesoro en sí, sino también de las historias que cuenta. Cada moneda es un fragmento de historia, un vínculo tangible con las personas que vivieron, trabajaron y navegaron durante la Edad de Oro del Imperio español. Encontrar 1000 de ellas en una sola recuperación es tan poco común como extraordinario”, afirmó Sal Guttuso, Director de Operaciones.

(Queens Jewels, LLC/Queens Jewels, LLC)

Las monedas de plata aparecieron bajo varios metros de arena, agrupadas como si hubieran estado en un único baúl. Conocidas como reales, se cree que fueron acuñadas en la Ciudad de México, una de las colonias españolas más prósperas del continente.

Pese a los 300 años incrustadas en el fondo marino, ahora pasarán a revisión para determinar si son ejemplares raros o inusuales.

Muchas de ellas ya mostraban fechas y marcas de acuñación anteriores a 1715, lo que aumenta su valor histórico para investigadores y coleccionistas.

Desde hace seis años, buzos profesionales recorren la Costa del Tesoro en busca de piezas valiosas. Entre las cinco monedas de oro recuperadas recientemente, dos fueron clasificadas como ejemplares grandes, lo que refuerza la expectativa de nuevos descubrimientos.

Los expertos calcularon que las más de mil monedas rescatadas representan aproximadamente un tercio del contenido de un baúl hundido en aquel naufragio.

Este detalle alimenta la hipótesis de que aún quedan numerosas piezas ocultas en el mismo sitio.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.