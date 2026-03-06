Ciencia

HIIT: el entrenamiento corto que quema grasa incluso después de terminar la rutina

El entrenamiento HIIT gana popularidad por sus sesiones cortas y su capacidad para quemar grasa incluso después del ejercicio

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
El HIIT mezcla intervalos de alta y baja intensidad. Estudios señalan que mejora la quema de grasa, el rendimiento físico y la eficiencia cardiovascular.
El HIIT mezcla intervalos de alta y baja intensidad. Estudios señalan que mejora la quema de grasa, el rendimiento físico y la eficiencia cardiovascular. (Canva stock/Zbynek Pospilsil de Getty Images / Helgy)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCQuemar grasaejerciciosrutinas
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.