HIIT: el entrenamiento corto que quema grasa incluso después de terminar la rutina

El HIIT mezcla intervalos de alta y baja intensidad. Estudios señalan que mejora la quema de grasa, el rendimiento físico y la eficiencia cardiovascular.

El entrenamiento HIIT se posiciona como una de las rutinas más efectivas para quemar grasa en poco tiempo. Esta modalidad combina ejercicios de alta y baja intensidad. El objetivo es exigir al máximo la capacidad física durante intervalos breves.

El nombre proviene del inglés High Intensity Interval Training. En español se traduce como entrenamiento de intervalos de alta intensidad. La rutina alterna momentos de esfuerzo máximo con breves periodos de recuperación.

Una de las razones de su popularidad es la duración reducida de las sesiones. Una clase suele durar menos de 45 minutos. En algunos casos puede extenderse solo 20 minutos. A pesar del tiempo limitado, ofrece varios beneficios físicos.

Según la entrenadora especializada Virginia Zehnder, el HIIT corresponde a un ejercicio anaeróbico de alta exigencia. La intensidad impide mantener el esfuerzo por periodos prolongados. Por esta razón, recomienda realizar la actividad entre dos y cuatro veces por semana. El resto de los días, el cuerpo requiere recuperación.

La especialista explicó que esta práctica genera resultados físicos visibles en poco tiempo. Entre los cambios más comunes destacan la pérdida de grasa, una mejor composición corporal y mayor tonicidad muscular. Además, mejora aspectos relacionados con la salud.

Durante una sesión se utilizan diferentes tipos de ejercicios. Entre ellos destacan bicicletas, pesas rusas y cintas de correr. La clave del método radica en la variación de movimientos y los tiempos de descanso entre cada ejercicio.

Zehnder indicó que quienes inician en esta disciplina deben avanzar de forma progresiva. El consejo consiste en comenzar con intervalos cortos. Posteriormente se aumenta el tiempo de trabajo a medida que el cuerpo se adapta al esfuerzo.

Un ejemplo típico de HIIT consiste en realizar carreras aceleradas durante 60 segundos. Luego se toma un descanso breve de 15 segundos. Este ciclo se repite varias veces durante la rutina.

Un estudio de la Universidad de Victoria, en Australia, analizó los efectos del HIIT en la reducción de grasa corporal. La investigación incluyó a 511 personas divididas en tres grupos. El primero realizó entrenamiento HIIT supervisado. El segundo practicó ejercicio aeróbico moderado. El tercero no realizó actividad física.

Tras 12 semanas de entrenamiento, los investigadores observaron un cambio significativo en el metabolismo de los participantes. El cuerpo de quienes practicaron HIIT mostró una mayor capacidad para quemar grasa.

Los especialistas indicaron que este tipo de entrenamiento no solo incrementa la quema de grasa durante la sesión. También mejora la capacidad del organismo para utilizar grasa como energía durante otras actividades físicas. Entre ellas, caminar rápido, nadar o practicar deportes.

El estudio también detectó que el metabolismo de las grasas mejora después de cuatro semanas de práctica constante. Los investigadores señalaron que los beneficios metabólicos son más notorios cuando el entrenamiento se realiza con regularidad.

El profesor Zeljko Pedisic, líder del estudio, explicó que los intervalos de alta intensidad deben elevar la frecuencia cardíaca por encima del 80% de la capacidad máxima de la persona. Esta exigencia permite alcanzar los efectos buscados en el entrenamiento.

Además, el HIIT resulta útil para quienes buscan reducir grasa corporal en zonas específicas.

El entrenamiento de intervalos de alta intensidad combina ejercicios cortos y exigentes que mejoran el metabolismo y favorecen la quema de grasa. (Canva stock /David Stanciu's Images / myshkovsky de Getty Images)

Mejora del rendimiento físico

Otra investigación publicada en el Journal of Physics analizó el impacto del HIIT en el rendimiento deportivo. El estudio determinó que este método mejora la resistencia, la velocidad, la agilidad y la potencia en atletas.

Los científicos atribuyen estos resultados a varias adaptaciones fisiológicas. Entre ellas destacan una mayor eficiencia cardiovascular y un mejor consumo de oxígeno.

El entrenamiento también aumenta la tolerancia del organismo al ácido láctico, una sustancia producida por el tejido muscular y los glóbulos rojos que transportan oxígeno desde los pulmones hacia el resto del cuerpo.

El interés global por esta modalidad no es reciente. En repetidas ocasiones, la Encuesta Mundial de Tendencias de Fitness incluyó al HIIT entre los entrenamientos más populares del mundo.

La entrenadora Virginia Zehnder señaló que la tendencia se explica por sus resultados visibles. Destacó que esta rutina mejora las capacidades físicas. También favorece el tono muscular y la reducción de grasa corporal.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.