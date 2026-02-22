Caminata del gorila: el ejercicio viral que fortalece caderas, hombros y core sin pesas

Ejercicio en cuatro apoyos fortalece core, hombros y caderas y mejora coordinación sin máquinas de gimnasio.

La caminata del gorila se posiciona como una de las rutinas más llamativas en el gimnasio. Este ejercicio, inspirado en el desplazamiento de los primates, activa grupos musculares poco utilizados y mejora fuerza, coordinación y equilibrio sin necesidad de máquinas.

Lo que inició como un paso de baile popular a comienzos de los 2000 con El baile del gorila de Melody, ahora figura como tendencia global del fitness. La práctica gana espacio en disciplinas como el animal flow y se utiliza como calentamiento por su capacidad de involucrar varios músculos al mismo tiempo.

Un movimiento ancestral que activa todo el cuerpo

La caminata del gorila reproduce un patrón de desplazamiento en cuatro apoyos. Este tipo de marcha activa cadenas musculares que rara vez trabajan en la rutina diaria. El resultado es una mejora integral de la condición física.

La influencer estadounidense de fitness Sam Hope relató en una columna de opinión que percibió rigidez en sus músculos al bajar a la posición inicial de sentadilla. Indicó que dedicó nueve minutos diarios al ejercicio y que al final de la semana notó cambios en caderas y tendones de la corva.

Hope explicó que los movimientos primarios favorecen la movilidad de la cadera, hombros y muñecas. También fortalecen el core y otros músculos fundamentales para la estabilidad corporal.

Beneficios respaldados por especialista en medicina deportiva

El médico deportólogo Santiago Kweitel, director de la Diplomatura en Medicina Deportiva Pediátrica de la Universidad Favaloro, detalló los principales aportes del ejercicio.

Mejora del equilibrio y la coordinación: El movimiento exige sincronización de brazos y piernas en una forma poco habitual. Este patrón obliga a distribuir el peso entre cuatro extremidades y favorece la estabilidad.

Trabajo de movilidad de la cadera: En un contexto marcado por el sedentarismo, la cadera suele perder rango de movimiento. La caminata reactiva flexores y extensores mediante desplazamientos hacia adelante, atrás, laterales y rotacionales.

Fortalecimiento de hombros y muñecas: El ejercicio replica la carga constante que los gorilas soportan en los brazos. Esto optimiza la movilidad de muñecas y hombros en distintos planos.

¿Cómo se realiza la caminata del gorila?

La posición inicial es una sentadilla baja. Los talones deben colocarse ligeramente más separados que el ancho de los hombros. Las rodillas se alinean con los dedos gordos del pie. La columna permanece neutra y el core se mantiene activo.

Luego se balancea el cuerpo de un lado a otro. Los brazos permanecen relajados y los hombros hacia atrás. Las manos se colocan al frente. La fuerza principal proviene del core. Las piernas siguen el movimiento del torso y los brazos. Se recomienda avanzar en una dirección y luego regresar con el movimiento invertido.

Kweitel señaló que la caminata del gorila funciona como complemento dentro de la preparación física. No sustituye un entrenamiento sistemático más complejo.

El especialista recomendó utilizarla como entrada en calor o activación muscular. Después se debe continuar con otra rutina más exigente.

También advirtió que no es apta para todas las personas. Quienes presentan lesiones en tobillos, rodillas o cadera deben consultar a un médico antes de iniciar la práctica.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.