Ciencia

Caminata del gorila: el ejercicio viral que fortalece caderas, hombros y core sin pesas

La caminata del gorila se convierte en tendencia en gimnasios y redes sociales. Este ejercicio activa músculos poco utilizados y promete mejorar fuerza, movilidad y equilibrio

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Ejercicio en cuatro apoyos fortalece core, hombros y caderas y mejora coordinación sin máquinas de gimnasio. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCcaminatamúsculos
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.