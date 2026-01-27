Ciencia

Caminata del granjero: el ejercicio simple que gana espacio en el mundo fit por su impacto en fuerza y equilibrio

La caminata del granjero gana popularidad por fortalecer la zona media del cuerpo, mejorar el equilibrio y aumentar la resistencia. Un ejercicio simple con beneficios integrales

Por La Nación / Argentina / GDA
La caminata del granjero combina fuerza, equilibrio y resistencia. Su ejecución correcta aporta beneficios funcionales y se adapta a la vida diaria.
La caminata del granjero combina fuerza, equilibrio y resistencia. Su ejecución correcta aporta beneficios funcionales y se adapta a la vida diaria. (Canva/Canva)







