¿Caminar sirve como ejercicio para la salud? Un cardiólogo aclara cuándo realmente funciona

Un especialista en cardiología detalla cuándo caminar aporta beneficios reales y por qué la intensidad resulta clave para el corazón

Por El Tiempo / Colombia / GDA
El ejercicio cardiovascular requiere ritmo. Caminar rápido y sumar fuerza reduce el riesgo cardíaco y mejora el consumo de oxígeno.
El ejercicio cardiovascular requiere ritmo. Caminar rápido y sumar fuerza reduce el riesgo cardíaco y mejora el consumo de oxígeno. (Canva/Canva)







