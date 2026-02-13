Harvard y el MIT identifican molécula clave que regula la respuesta inmune y abre camino contra cáncer, infecciones y alergias

El estudio reveló cómo identificar células que responden a señales inmunes clave y evaluar su papel en cáncer e infecciones.

Un grupo de científicos de la Facultad de Medicina de Harvard y del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) descubrió una herramienta que permite identificar qué células responden a citocinas específicas, moléculas esenciales en la comunicación del sistema inmunológico.

El estudio se publicó el 7 de enero de 2026 en la revista Cell y recibió financiación del Gobierno federal de Estados Unidos. Según los investigadores, la tecnología puede ampliar la comprensión de la respuesta inmune y de procesos patológicos asociados con infecciones, cáncer, alergias y trastornos autoinmunes.

Las citocinas permiten que las células inmunitarias se comuniquen con otros tipos celulares. Estas señales activan, coordinan y detienen respuestas como la fiebre y la inflamación. Además, mantienen el equilibrio interno del organismo.

La comunidad científica logró determinar cómo y cuándo las células producen y liberan citocinas. Sin embargo, resultó más complejo establecer qué células reciben señales específicas y cómo reaccionan ante ellas.

Jun Huh, coautor principal del estudio y profesor asociado de inmunología en Harvard, explicó que comprender solo la emisión de señales equivale a observar un partido de béisbol sin conocer la función del resto de los jugadores.

CyCLoPs: la plataforma que marca células activadas

El equipo desarrolló las plataformas de localización celular de citocinas, conocidas como CyCLoPs. Estas herramientas permiten etiquetar con precisión las células que responden a citocinas específicas en contextos biológicos definidos.

Cuando una citocina se une a su receptor, el sistema introduce un marcador fluorescente que identifica esa interacción. En cultivos celulares, la tecnología generó señales claras y detectó distintos tipos de citocinas.

Los investigadores también diseñaron dos modelos murinos preclínicos para evaluar su funcionamiento en órganos y tumores.

En uno de los modelos, el sistema marcó células que respondieron a la interleucina-17A (IL-17A) en el revestimiento del intestino delgado inferior tras la exposición a una bacteria intestinal específica.

En el segundo modelo, el equipo identificó que el interferón gamma (IFN-γ), considerado protector frente a tumores, debilitó en ese contexto a un grupo de linfocitos T citotóxicos. Las células marcadas mostraron menor eficacia en la eliminación de células cancerosas.

Dado que los marcadores fluorescentes alcanzan los núcleos celulares, las células etiquetadas y sus descendientes pueden localizarse y analizarse después. Esto permite estudiar cómo reaccionan si enfrentan nuevamente los mismos estímulos inmunológicos.

Limitaciones y próximos pasos

Los autores indicaron que la intensidad de la señal varía entre distintos tipos celulares. Esta diferencia limita la comparación de la magnitud relativa de las respuestas entre células diversas.

La herramienta también mostró dificultades para etiquetar células que no proliferan, como las neuronas.

Huh señaló que esta limitación podría relacionarse con el tamaño y la forma alargada de las neuronas o con características particulares de la arquitectura nuclear de células que no se dividen.

