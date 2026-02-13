Ciencia

Harvard y el MIT identifican molécula clave que regula la respuesta inmune y abre camino contra cáncer, infecciones y alergias

La tecnología CyCLoPs permite rastrear células activadas por citocinas y podría transformar la investigación en inmunología

Por El Tiempo / Colombia / GDA
El estudio reveló cómo identificar células que responden a señales inmunes clave y evaluar su papel en cáncer e infecciones.
El estudio reveló cómo identificar células que responden a señales inmunes clave y evaluar su papel en cáncer e infecciones.







