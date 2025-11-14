Ciencia

Hallazgo sorprendente bajo un lago de Asia Central revela ciudad medieval sumergida

Una expedición internacional descubrió estructuras medievales, una antigua necrópolis islámica y objetos raros en el fondo del lago Issyk-Kul, en el Quirguistán

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Arqueólogos hallaron una ciudad sumergida en Asia Central, con sepulturas musulmanas, edificios y estructuras medievales bien conservadas
Arqueólogos hallaron una ciudad sumergida en Asia Central, con sepulturas musulmanas, edificios y estructuras medievales bien conservadas (Instituto de Arqueología de la Academia Rusa de Ciencias/O Globo, GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGAsiaAsia Centralarqueologíanecrópolis
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.