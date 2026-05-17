Ciencia

Hallan muerta a ‘Timmy’, la ballena jorobada rescatada semanas atrás en Alemania

Ballena jorobada liberada en el mar del Norte apareció muerta en Dinamarca

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Por AFP
La historia de “Timmy” mantuvo la atención en Alemania desde marzo. El cetáceo apareció muerto cerca de Dinamarca.
La historia de 'Timmy' mantuvo la atención en Alemania desde marzo. El cetáceo apareció muerto cerca de Dinamarca. (AFP/AFP)







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