Hallan en Argentina una nueva especie de dinosaurio de cuello largo con 83 millones de años

El descubrimiento de Yeneen houssayi en la Patagonia argentina amplía el conocimiento sobre la diversidad de dinosaurios de cuello largo del Cretácico Superior.

Científicos argentinos identificaron en la provincia de Neuquén una nueva especie de dinosaurio saurópodo con una antigüedad estimada de 83 millones de años, según información divulgada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

El hallazgo corresponde a un herbívoro de cuello largo del grupo de los titanosaurios, bautizado como Yeneen houssayi. Los restos fósiles aparecieron en el sector Cerro Overo – La Invernada, una zona reconocida por su riqueza paleontológica. El estudio se publicó en la revista científica Historical Biology.

El equipo de investigación determinó que el dinosaurio presentaba una cabeza pequeña en proporción con el cuerpo. La especie alcanzaba entre 10 y 12 metros de longitud y un peso estimado entre ocho y diez toneladas, similar al volumen de un autobús urbano.

Los fósiles recuperados incluyen seis vértebras cervicales, todas las vértebras dorsales, el sacro con ambos iliones y la primera vértebra caudal. Este material permitió avanzar en el conocimiento anatómico y evolutivo de los saurópodos titanosaurios.

El descubrimiento se suma a otras dos especies encontradas en la misma área: Overosaurus paradasorum e Inawentu oslatus. Con este registro, La Invernada concentra tres especies distintas de saurópodos titanosaurios.

Los científicos plantearon varias hipótesis a partir de estos hallazgos. Una de ellas indica que los saurópodos mostraban una alta diversidad y abundancia en la región durante el Cretácico Superior. Otra posibilidad sugiere que las especies no convivieron en el mismo periodo, ya que los restos aparecen en niveles geológicos distintos, separados por miles o millones de años.

La primera denuncia del hallazgo de fósiles en esta zona del norte de Neuquén se registró en 2003. Las excavaciones sistemáticas iniciaron cerca de una década después. En el mismo sitio también se identificó un segundo individuo juvenil de Yeneen houssayi, representado por un hueso de la cadera de menor tamaño.

Además de los saurópodos, en La Invernada surgieron numerosos fósiles de otros dinosaurios y animales, lo que refuerza la interpretación del área como un ecosistema antiguo de gran biodiversidad.

