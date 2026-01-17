Ciencia

Hallan en Argentina una nueva especie de dinosaurio de cuello largo con 83 millones de años

El dinosaurio ‘Yeneen houssayi’ pertenece al grupo de los titanosaurios y se suma a otros fósiles hallados en una de las zonas paleontológicas más ricas de Neuquén

Por AFP
Esta fotografía facilitada por el CONICET argentino, tomada el 29 de marzo de 2013, muestra los restos fosilizados de una nueva especie de dinosaurio saurópodo, de aproximadamente 83 millones de años de antigüedad, en La Invernada, provincia de Neuquén, Argentina. Científicos argentinos han encontrado los restos de una nueva especie de dinosaurio saurópodo, de aproximadamente 83 millones de años de antigüedad, en la provincia patagónica de Neuquén, según informó esta semana el instituto estatal de investigación Conicet. El esqueleto del herbívoro de cuello largo, perteneciente al grupo de los titanosaurios y denominado Yeneen houssayi, fue encontrado en una zona conocida como Cerro Overo - La Invernada, una región rica en restos paleontológicos. El descubrimiento fue publicado en la revista especializada Historical Biology. (Foto de Handout / CONICET / AFP)
El descubrimiento de Yeneen houssayi en la Patagonia argentina amplía el conocimiento sobre la diversidad de dinosaurios de cuello largo del Cretácico Superior. (HANDOUT/AFP)







