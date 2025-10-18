Hallan en Argentina el fósil de un dinosaurio que vivió hace más de 225 millones de años

La especie Huayracursor Jaguensis vivió hace más de 225 millones de años y aporta claves sobre la evolución de los dinosaurios.

Un descubrimiento en la cordillera de los Andes reveló uno de los secretos mejor guardados de la era Triásica.

Un grupo de científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) localizó el esqueleto casi completo de un dinosaurio de apenas dos metros de largo, en la provincia de Jujuy, al noroeste de Argentina.

La especie, denominada Huayracursor Jaguensis, habitó la Tierra hace entre 230 y 225 millones de años, lo que la convierte en uno de los dinosaurios más antiguos registrados hasta ahora, según el estudio publicado en la revista Nature.

El fósil apareció a 3.000 metros de altitud, en una zona montañosa de difícil acceso. A pesar de las condiciones extremas, el equipo logró recuperar partes del cráneo, la columna vertebral completa, la cola y extremidades casi intactas, lo que permitió describir en detalle a este nuevo integrante del árbol genealógico de los dinosaurios.

De acuerdo con los paleontólogos, el Huayracursor pertenecía a un linaje primitivo de dinosaurios herbívoros. Aunque sus descendientes llegaron a alcanzar dimensiones colosales, este ejemplar adulto pesaba solo 18 kilogramos.

La investigación aporta evidencia sobre cómo se diversificaron los dinosaurios en sus etapas más tempranas, cuando empezaban a surgir también los primeros antecesores de los mamíferos.

