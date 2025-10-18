Ciencia

Hallan en Argentina el fósil de un dinosaurio que vivió hace más de 225 millones de años

Científicos argentinos encontraron en los Andes un fósil de dinosaurio que vivió hace 225 millones de años. Es uno de los más antiguos del mundo

Por AFP
La especie Huayracursor Jaguensis vivió hace más de 225 millones de años y aporta claves sobre la evolución de los dinosaurios.
La especie Huayracursor Jaguensis vivió hace más de 225 millones de años y aporta claves sobre la evolución de los dinosaurios.







