Hallan el dinosaurio más extraño del mundo con armadura de púas de hace 165 millones de años

Una criatura con espinas óseas fusionadas a las costillas sorprendió a científicos por su estructura sin precedentes

Por AFP
Una imagen de distribución divulgada por el Museo de Historia Natural de Londres el 28 de agosto de 2025 muestra una reconstrucción digital artística en vida del Spicomellus afer, un dinosaurio anquilosaurio que vivió hace más de 165 millones de años. Fósiles recién descubiertos revelaron que el esqueleto del Spicomellus afer estaba cubierto de púas, una característica nunca antes vista en ninguna otra especie de vertebrado, viva o extinta.
Una imagen de distribución divulgada por el Museo de Historia Natural de Londres el 28 de agosto de 2025 muestra una reconstrucción digital artística en vida del Spicomellus afer, un dinosaurio anquilosaurio que vivió hace más de 165 millones de años. Fósiles recién descubiertos revelaron que el esqueleto del Spicomellus afer estaba cubierto de púas, una característica nunca antes vista en ninguna otra especie de vertebrado, viva o extinta. (MATT DEMPSEY/AFP)







