Hallan el dinosaurio más extraño del mundo con armadura de púas de hace 165 millones de años

Una imagen de distribución divulgada por el Museo de Historia Natural de Londres el 28 de agosto de 2025 muestra una reconstrucción digital artística en vida del Spicomellus afer, un dinosaurio anquilosaurio que vivió hace más de 165 millones de años. Fósiles recién descubiertos revelaron que el esqueleto del Spicomellus afer estaba cubierto de púas, una característica nunca antes vista en ninguna otra especie de vertebrado, viva o extinta.

Un grupo de científicos identificó al dinosaurio más antiguo del grupo de los anquilosaurios, caracterizado por una estructura corporal completamente cubierta de púas, placas y espinas óseas. El hallazgo se publicó en la revista científica Nature.

Se trata del Spicomellus, un dinosaurio herbívoro que vivió hace aproximadamente 165 millones de años. Esta especie presentaba una combinación de defensas físicas únicas, incluyendo una cola en forma de mazo y un conjunto de espinas fusionadas directamente a sus costillas, lo cual no se había observado en ningún otro vertebrado, ya fuera extinto o vivo.

La primera pista sobre este animal surgió en 2019, cuando paleontólogos descubrieron un único hueso costal en Marruecos.

En ese momento, la evidencia resultó insuficiente para una descripción completa. Sin embargo, nuevos fósiles permitieron reconstruir con más claridad su morfología.

Investigadores de la Universidad de Birmingham y del Museo de Historia Natural de Londres participaron en el análisis de los restos. Uno de los directores del proyecto explicó que este espécimen representa un avance significativo en la comprensión de los primeros anquilosaurios.

Una fotografía de distribución divulgada por el Museo de Historia Natural de Londres el 28 de agosto de 2025 muestra a la profesora Susannah Maidment posando junto a los huesos recién descubiertos del Spicomellus afer.

La estructura corporal del Spicomellus incluía púas de un metro de largo en el cuello, otras de gran tamaño que sobresalían sobre la región de las caderas y una serie de espinas en forma de cuchilla a lo largo de los hombros.

Además, presentaba una armadura ósea compuesta por placas dobles combinadas con púas, lo que generaba un escudo natural extenso y complejo.

Según especialistas del Museo de Historia Natural, esta armadura se desarrolló como un mecanismo defensivo. No obstante, también pudo haber cumplido funciones secundarias relacionadas con la atracción de pareja o la intimidación de rivales.

Este descubrimiento posiciona al Spicomellus como un caso único en la evolución de los dinosaurios acorazados, revelando formas de adaptación hasta ahora desconocidas.

