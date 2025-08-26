Ciencia

China arrojó una vaca al fondo del mar y aparecieron ocho tiburones nunca antes vistos

Un experimento con una vaca muerta reveló la existencia de tiburones nunca antes vistos en esa zona del océano

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Ocho tiburones hembras sorprendieron a científicos chinos al llegar al cadáver de una vaca lanzada al mar para un experimento.
Ocho tiburones hembras sorprendieron a científicos chinos al llegar al cadáver de una vaca lanzada al mar para un experimento. (IFLScience - Ocean-Land-Atmosphere Research/Canva/Archivo)







El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

