Ciencia

Ganadores del Nobel que terminaron promoviendo ‘teorías’ sin respaldo científico

Ganadores del Nobel promovieron teorías sin evidencia, desde el espiritismo hasta tratamientos negacionistas

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
A Nobel Prize medal is pictured during the production process on October 29, 2019 in Eskilstuna, Sweden. The Nobel Prize awards ceremonies will take place on December 10, the anniversary of the death of the founder of the prize, Swedish industrialist and philanthropist Alfred Nobel. (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP)
Algunos Nobel usaron su fama para apoyar pseudociencias y curas sin base científica, según un estudio. (JONATHAN NACKSTRAND/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGenfermedad del NobelNobelitisPremio NobelPremios Nobel
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.