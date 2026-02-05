Febrero 2026 trae un desfile de planetas y eventos astronómicos clave: estas son las fechas para observarlos

Durante febrero de 2026, varios planetas serán visibles al atardecer. El mes culmina con el esperado desfile de seis planetas.

Febrero de 2026 concentrará algunos de los eventos astronómicos más atractivos del año. El protagonismo lo tendrá el llamado desfile de planetas, una alineación de seis cuerpos del sistema solar visible al atardecer, pero el calendario incluye además fases lunares, encuentros cercanos entre la Luna y planetas brillantes, y actividades organizadas para observar el cielo desde sitios de baja contaminación lumínica.

Según información divulgada por National Geographic,, la última semana del mes será especialmente favorable para observar planetas poco después de la puesta del Sol, siempre que se cuente con un horizonte oeste despejado.

Mercurio reaparece y abre la temporada

El 10 de febrero, Mercurio comenzará a asomarse por el horizonte oeste tras la puesta del Sol. Durante los días siguientes, el planeta irá ganando altura en el cielo vespertino, aunque siempre permanecerá bajo y será visible por poco tiempo.

Este comportamiento marca el inicio de una secuencia de observaciones que culminará con la alineación múltiple de finales de mes.

17 de febrero: Luna nueva y eventos culturales

El 17 de febrero, a las 06:01 a. m. (hora de Costa Rica), ocurrirá la Luna nueva. Esta fase coincide con varias celebraciones de relevancia cultural y religiosa, regidas por calendarios lunares o lunisolares.

Ese día se celebra el Año Nuevo Chino, que inicia el Año del Caballo, y comienza el Ramadán, el mes sagrado del calendario islámico. Además, tendrá lugar un eclipse anular de Sol, visible únicamente desde la Antártida.

18 y 19 de febrero: la Luna como guía planetaria

El 18 de febrero, un fino cachito de Luna servirá como referencia para localizar tres planetas al oeste tras el atardecer. Mercurio, Venus y la Luna, todos en la constelación de Acuario, formarán un trío visible por un lapso corto.

Ese día, Mercurio alcanzará su mayor altura en el cielo vespertino. Venus, por su parte, continuará ganando protagonismo como lucero del atardecer en los días siguientes. La observación debe iniciarse apenas el Sol se haya ocultado por completo.

El 19 de febrero, la Luna creciente se aproximará a Saturno hasta una distancia de unos cuatro grados. Ambos se encontrarán en la constelación de Piscis. La presencia de la Luna facilitará identificar el planeta, que aparecerá cada vez más bajo conforme avanza el mes.

21 de febrero: observación guiada en cielos oscuros

Entre el 21 y el 23 de febrero, se realizará la gira Estrellas y Aves, organizada por el Cientec, en el Parque Nacional Palo Verde.

Este humedal, declarado sitio Ramsar, ofrece condiciones privilegiadas para la observación astronómica. La llanura, la baja contaminación lumínica y las noches largas permiten observar casi todo el cielo visible entre el ocaso y el amanecer. Durante la actividad, se explorarán constelaciones, planetas, cúmulos y nebulosas, con apoyo de binoculares, telescopios y aplicaciones móviles.

26 de febrero: la Luna visita a Júpiter

El 26 de febrero, la Luna se acercará a Júpiter a una distancia aproximada de cuatro grados. Ambos estarán en la constelación de Géminis. Júpiter destacará como uno de los objetos más brillantes del cielo nocturno.

Con telescopio, será posible distinguir las bandas de tormentas del planeta y sus cuatro lunas galileanas: Io, Europa, Ganímedes y Calisto.

27 y 28 de febrero: el desfile de seis planetas

El 27 de febrero, Cientec y la Universidad para la Paz organizarán una Star Party en el campus de El Rodeo. La actividad incluirá guías, telescopios y acompañamiento para observar los seis planetas del desfile.

La observación iniciará al atardecer, con Venus y Mercurio como primeros objetivos por su rápida puesta. Luego se buscarán Neptuno y Saturno con telescopio, y más tarde Júpiter, que permanecerá visible durante gran parte de la noche. La Luna gibosa será otro de los principales atractivos.

Además, los días 27 y 28 de febrero concentrarán el fenómeno más esperado del mes. Seis planetas se alinearán siguiendo la eclíptica, distribuidos de oeste a este en el cielo vespertino.

El orden de aparición será el siguiente: Júpiter alto en Géminis, Urano en Tauro, Saturno y Neptuno más bajos en el oeste, y finalmente Mercurio y Venus muy cerca del resplandor solar. Cuatro planetas podrán verse a simple vista. Urano y Neptuno requerirán telescopio.

Para apreciar el fenómeno, es clave elegir un sitio con horizonte oeste bajo, despejado y sin obstrucciones, como zonas elevadas o cercanas al mar.

¿Qué se puede ver con telescopio?

Aunque Júpiter y Saturno destacan a simple vista, el uso de telescopio permite observar detalles notables. En Júpiter se aprecian las bandas de tormentas y, en condiciones favorables, la Gran Mancha Roja.

En Saturno, los anillos serán visibles, aunque en esta época se observarán casi de filo, un detalle que añade interés a la observación.