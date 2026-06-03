Ciencia

Experto en sueño explicó cuáles son las tres claves para evitar el insomnio

Acostarse solo cuando exista sueño, despertar siempre a la misma hora y evitar pensar durante los desvelos son las claves del experto

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Por La Nación / Argentina / GDA
El neumólogo Joaquín Durán-Cantolla explicó cómo pequeños ajustes en los hábitos diarios pueden favorecer un sueño más profundo y constante.
El neumólogo Joaquín Durán-Cantolla explicó cómo pequeños ajustes en los hábitos diarios pueden favorecer un sueño más profundo y constante. (ChatGPT/Generada con IA)







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