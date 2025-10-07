¿Existe riesgo de que el cometa 3I/ATLAS impacte contra la Tierra?

El cometa 3I/ATLAS fue detectado en julio y generó temor en redes. La NASA confirmó que no chocará con la Tierra.

La detección del cometa 3I/ATLAS provocó preocupación en plataformas digitales, donde circularon múltiples rumores sobre un posible impacto contra la Tierra. Sin embargo, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) aseguró que no representa ningún peligro.

El objeto se descubrió el 1.° de julio de 2025, mediante el telescopio de sondeo ATLAS (Sistema de última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides), instalado en Río Hurtado, Chile, con financiamiento de la NASA.

Diversas teorías han surgido a raíz del hallazgo. Una de las más comentadas en redes fue promovida por Jaime Maussan, investigador y ufólogo mexicano, quien ha sugerido que el objeto podría tener origen extraterrestre debido a su comportamiento inusual.

No hay riesgo de colisión con la Tierra

Según la NASA, el cometa no pasará cerca del planeta. Se estima que el punto más próximo se ubicará a unos 270 millones de kilómetros, es decir, 170 millones de millas de distancia.

La agencia estadounidense descartó cualquier riesgo de impacto y aclaró que su trayectoria no se dirige hacia la Tierra.

¿Qué se sabe sobre el cometa 3I/ATLAS?

Este objeto es el tercer cometa interestelar conocido que atraviesa el sistema solar. Fue clasificado como interestelar debido a su trayectoria hiperbólica, lo que indica que no orbita alrededor del Sol.

Hasta el momento, no se ha determinado su aspecto físico con exactitud. Sin embargo, cálculos preliminares señalan que su núcleo tendría un diámetro de entre 1.444 pies y 3,5 millas. Viaja a una velocidad estimada de 137.000 millas por hora.

La NASA detalló que este cometa se formó en otro sistema estelar y fue expulsado al espacio, lo que lo convirtió en un viajero cósmico que ha recorrido grandes distancias antes de llegar a nuestro sistema solar.

¿Cuándo podrá verse el cometa?

El cometa 3I/ATLAS será visible el 19 de diciembre de 2025, cuando se acerque a su punto más próximo a la Tierra. Para seguir su movimiento, la NASA habilitó la plataforma “Eyes on the Solar System”, donde el público puede observar en tiempo real su trayectoria.

