¿Existe riesgo de que el cometa 3I/ATLAS impacte contra la Tierra?

La aparición del cometa 3I/ATLAS en el espacio generó inquietud en redes sociales

Por El Universal / México / GDA
El cometa 3I/ATLAS fue detectado en julio y generó temor en redes. La NASA confirmó que no chocará con la Tierra.
El cometa 3I/ATLAS fue detectado en julio y generó temor en redes. La NASA confirmó que no chocará con la Tierra.







