Marte tuvo la mejor vista del extraño visitante interestelar: el cometa 3I/ATLAS

Misiones espaciales en Marte lograron captar imágenes del cometa interestelar más rápido jamás registrado, que no pasó cerca de la Tierra

Por El Comercio / Perú / GDA
3I/ATLAS es el tercer cometa interestelar detectado. Marte fue clave para su observación científica gracias a seis misiones activas.
3I/ATLAS es el tercer cometa interestelar detectado. Marte fue clave para su observación científica gracias a seis misiones activas. (NASA, ESA, D. JEWITT (UCLA)J. DEPASQUALE (STSCI)/NASA, ESA, D. JEWITT (UCLA)J. DEPASQUALE (STSCI))







