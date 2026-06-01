Ciencia

Estudio vincula aumento del perfeccionismo con más síntomas de ansiedad y depresión

La presión por destacar, evitar errores y cumplir expectativas crece entre los universitarios. Una investigación internacional encontró factores económicos que ayudan a explicar este fenómeno

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Por Silvia Ureña Corrales
La presión por alcanzar estándares elevados crece entre los jóvenes y se relaciona con ansiedad, depresión y cambios económicos.
La presión por alcanzar estándares elevados crece entre los jóvenes y se relaciona con ansiedad, depresión y cambios económicos. ( ChatGPT /Generada con IA)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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