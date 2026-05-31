Ciencia

La psicología dice: las personas que no hablan por los grupos de WhatsApp no lo hacen por desprecio, es más bien una forma de autocuidado y respeto

Expertos aseguran que no participar en chats grupales no implica rechazo y puede responder a necesidades emocionales y personales

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Por La Nación / Argentina / GDA
El silencio en WhatsApp puede ser una estrategia de bienestar emocional. Especialistas piden evitar interpretaciones negativas.
El silencio en WhatsApp puede ser una estrategia de bienestar emocional. Especialistas piden evitar interpretaciones negativas. (ChatGPT/Generada con IA)







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