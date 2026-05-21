Ciencia

La psicología afirma que los recuerdos que más marcan la vida adulta no son cumpleaños o fiestas, sino experiencias emocionales simples

La atención emocional y la capacidad de reparar vínculos después de conflictos marcaron diferencias en la vida adulta

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Por La Nación / Argentina / GDA
La atención emocional y la capacidad de reparar vínculos después de conflictos marcaron diferencias en la vida adulta.
La atención emocional y la capacidad de reparar vínculos después de conflictos marcaron diferencias en la vida adulta. (ChatGPT/Generada con IA)







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La Nación / Argentina / GDA

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