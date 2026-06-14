Estudio de Harvard descubrió el vínculo oculto entre el estrés y la caída del cabello: estas son las claves para prevenirla

Científicos de Harvard explicaron cómo el estrés altera los folículos pilosos y destacaron hábitos que favorecen el crecimiento y la salud del cabello.

La caída del cabello suele relacionarse con factores genéticos. Sin embargo, una investigación de la Universidad de Harvard, publicada en la revista Cell, identificó mecanismos biológicos que explican cómo el estrés agudo influye en la pérdida capilar y en la activación de respuestas autoinmunes.

El estudio estuvo a cargo de la profesora de células madre y biología regenerativa Ya-chieh Hsu. La investigación concluyó que los folículos pilosos no siempre desaparecen cuando ocurre la caída del cabello. En muchos casos permanecen inactivos, una condición que abre nuevas posibilidades para comprender y abordar este problema.

El proceso biológico que conecta el estrés con la pérdida de cabello

Los investigadores describieron una reacción en dos etapas.

En una primera fase, el estrés agudo activa el sistema nervioso simpático. Esta respuesta provoca la liberación de grandes cantidades de norepinefrina, un neurotransmisor que afecta a las células del folículo piloso con alta actividad de división celular.

Como consecuencia, estas células sufren necrosis. Según explicó Hsu en Harvard Gazette, esta pérdida de cabello suele ser temporal porque las células madre del folículo permanecen intactas y conservan la capacidad de regenerar el pelo.

No obstante, el hallazgo más relevante apareció en una segunda fase.

El organismo interpreta el tejido necrótico como un elemento invasor. Esta situación desencadena una respuesta inmunitaria que activa células T CD8+ autorreactivas. Estas células pueden atacar los folículos pilosos cuando surgen nuevos episodios de estrés u otros factores desencadenantes.

Qué recomienda la ciencia para proteger la salud capilar

Ante este escenario, especialistas consultados por distintas investigaciones destacan varias medidas para reducir los factores asociados con el deterioro capilar.

La alimentación ocupa un papel central. Los expertos recomiendan incorporar proteínas, vitaminas y colágeno para fortalecer la estructura del cabello.

Entre los alimentos señalados figuran los huevos, el pescado, las carnes magras, los frutos secos y las verduras de hoja verde.

La hidratación también resulta fundamental. La falta de agua reduce el flujo sanguíneo hacia los folículos pilosos. Esta condición limita el aporte de oxígeno necesario para el crecimiento capilar.

El factor que Harvard considera clave para evitar la caída del cabello

La investigación identificó la gestión del estrés como uno de los elementos más importantes para proteger los folículos.

Los científicos detectaron que niveles elevados de cortisol bloquean la proteína Gas6, necesaria para activar las células madre del folículo piloso.

Por esta razón, se recomienda mantener rutinas estables. Entre las medidas sugeridas destacan dormir entre siete y ocho horas por noche y realizar actividad física moderada.

Estos hábitos ayudan a reducir el estrés y favorecen una mejor circulación sanguínea hacia el cuero cabelludo.

Además, algunas investigaciones citadas por los especialistas indican que los masajes capilares suaves durante cinco a diez minutos al día pueden mejorar la oxigenación de la zona.

Aceites y luz roja entre las opciones complementarias

Entre los tratamientos complementarios figura el uso moderado de aceites nutritivos como los de romero, menta, semillas de calabaza y coco.

Estos productos pueden contribuir a la hidratación del cuero cabelludo cuando se aplican antes del lavado.

Otra alternativa que ganó interés es la terapia de luz roja de baja intensidad. Esta técnica utiliza láseres suaves con el objetivo de estimular folículos que permanecen inactivos.

La importancia de la supervisión médica

Los dermatólogos advierten que la caída del cabello tiene múltiples causas.

Los cambios hormonales, la genética y el estado general de salud también influyen en este proceso. Por esa razón no existe una solución única para todos los casos.

Ante una pérdida persistente o repentina de cabello, los especialistas recomiendan consultar con un profesional antes de utilizar suplementos o tratamientos caseros sin validación científica.

El estudio de Harvard aporta una nueva perspectiva al combinar conocimientos de neurociencia e inmunología para explicar cómo el estilo de vida puede influir en la salud de los folículos pilosos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.