Ciencia

Estudio de Harvard descubrió el vínculo oculto entre el estrés y la caída del cabello: estas son las claves para prevenirla

El estudio identificó un mecanismo biológico que conecta el estrés con el daño en los folículos y plantea nuevas pistas para prevenir la pérdida capilar

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Por La Nación / Argentina / GDA
Científicos de Harvard explicaron cómo el estrés altera los folículos pilosos y destacaron hábitos que favorecen el crecimiento y la salud del cabello.
Científicos de Harvard explicaron cómo el estrés altera los folículos pilosos y destacaron hábitos que favorecen el crecimiento y la salud del cabello. (Canva stock/Maridav/Laura Mogollon de diversifylens)







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