Ciencia

Estudiante halló oro romano enterrado hace más de 1.000 años en su primera excavación

El hallazgo de una pieza de oro en Birdoswald revela pistas sobre prácticas religiosas de la élite romana en el norte de Inglaterra

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Estudiante halló oro romano en su primera excavación. El objeto podría haber sido usado en rituales religiosos hace más de mil años.
Estudiante halló oro romano en su primera excavación. El objeto podría haber sido usado en rituales religiosos hace más de mil años. (O Globo/GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGarqueologíaInglaterra
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.