Ciencia

Estrellas jóvenes pierden radiación más rápido y afectan la evolución de los planetas

Investigación rastrea cómo cambia la radiación de estrellas jóvenes y su impacto en atmósferas planetarias

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Por Jailine González Gómez
Estrellas similares al Sol reducen su radiación de alta energía más rápido de lo esperado, lo que modifica la evolución de planetas cercanos.
Estrellas similares al Sol reducen su radiación de alta energía más rápido de lo esperado, lo que modifica la evolución de planetas cercanos. (NASA/CXC/Penn State Univ/K. Getman; Optical/IR: PanSTARRS; Image Processing: NASA/CXC/SAO/N. Wolk)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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