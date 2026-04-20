Ciencia

Telescopio Hubble de la NASA capta estrellas jóvenes y cambios en la nebulosa Trífida a 5.000 años luz de la Tierra

La NASA divulgó una nueva imagen de la nebulosa Trífida, donde el telescopio Hubble registró cambios en una región de formación estelar

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Por Jailine González Gómez
Hubble capta una nueva imagen de la nebulosa Trífida con motivo de su aniversario 36, lo que permite observar cambios en esta región de formación estelar a lo largo de casi tres décadas gracias a mejoras en su cámara.
Hubble capta una nueva imagen de la nebulosa Trífida con motivo de su aniversario 36, lo que permite observar cambios en esta región de formación estelar a lo largo de casi tres décadas gracias a mejoras en su cámara. (NASA, ESA, STScI/Image Processing: Joseph DePasquale (STScI))







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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