Telescopio Hubble identifica una de las galaxias más oscuras del universo: 99% de su masa es materia oscura

CDG-2 fue detectada por el telescopio Hubble gracias a cúmulos globulares que delataron su presencia

Por Jailine González Gómez
Astrónomos identifican una galaxia casi invisible a 300 millones de años luz.
Astrónomos identifican una galaxia casi invisible a 300 millones de años luz. (NASA, ESA/Dayi Li (UToronto); Procesamiento de imagen: Joseph DePasquale (STScI))







