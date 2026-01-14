Ciencia

Estrella muerta emite una onda de choque activa durante 1.000 años y sorprende a científicos

Astrónomos detectan que una estrella muerta a 730 años luz emite una onda de choque activa por 1.000 años, un fenómeno que desafía los modelos actuales de la astrofísica

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un estudio científico revela que una estrella muerta mantiene una emisión energética milenaria sin explicación definitiva.
Un estudio científico revela que una estrella muerta mantiene una emisión energética milenaria sin explicación definitiva. (ESO/K. Iłkiewicz and S. Scaringi et al. Background: PanSTARRS/ESO/K. Iłkiewicz and S. Scaringi et al. Background: PanSTARRS)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCEstrellaNASAAstronomía
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.