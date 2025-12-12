Ciencia

El extraño estallido que reveló la acción de dos agujeros negros contra una estrella

Investigadores descubrieron evidencia de una interacción extrema entre dos agujeros negros y una estrella, registrada a través de una inusual señal de rayos X

Por O Globo / Brasil / GDA
XID 925 mostró un estallido energético atípico, causado posiblemente por dos agujeros negros que destruyeron una estrella en una galaxia lejana.
XID 925 mostró un estallido energético atípico, causado posiblemente por dos agujeros negros que destruyeron una estrella en una galaxia lejana. Imagen con fines ilustrativos. (ESA/ATG medialab/ESA/ATG medialab)







