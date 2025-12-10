Ciencia

Este agujero negro gigante está arrojando gas a 60.000 kilómetros por segundo

Un agujero negro en NGC 3783 lanzó gas a 60.000 km/s durante una explosión de rayos X. La eyección fue tan potente que rompió la gravedad extrema

Por O Globo / Brasil / GDA
El hallazgo ocurrió mientras siete telescopios observaban la galaxia NGC 3783; los gases salieron a 60.000 km/s desde su centro activo.
El hallazgo ocurrió mientras siete telescopios observaban la galaxia NGC 3783; los gases salieron a 60.000 km/s desde su centro activo. ( Jad Bou Reslan, ESA/Jad Bou Reslan, ESA)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

