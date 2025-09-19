Ciencia

Este pueblo africano logró adaptarse genéticamente a vivir con sed, calor extremo y carne como único alimento

Científicos analizaron 367 genomas del pueblo Turkana y hallaron mutaciones clave ligadas a la deshidratación y una dieta sin vegetales

Por O Globo / Brasil / GDA
La comunidad Turkana desarrolló genes para soportar condiciones extremas, pero estas mutaciones pueden ser perjudiciales al migrar a ciudades.
La comunidad Turkana desarrolló genes para soportar condiciones extremas, pero estas mutaciones pueden ser perjudiciales al migrar a ciudades. (O Globo/Unsplash; Regarn Hope)







