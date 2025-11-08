Ciencia

Este planeta errante consume 6.600 millones de toneladas de gas y polvo por segundo; desconcierta a la ciencia

Un planeta fuera de órbita muestra un comportamiento inesperado que desconcierta a científicos y abre nuevas preguntas sobre el Universo

Por O Globo / Brasil / GDA
Planeta sin estrella absorbe materia como una estrella joven y podría cambiar lo que sabemos sobre el origen de los planetas.
Planeta sin estrella absorbe materia como una estrella joven y podría cambiar lo que sabemos sobre el origen de los planetas. (ESO/Cortesía ESO)







O Globo / Brasil / GDA

