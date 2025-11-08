Este planeta errante consume 6.600 millones de toneladas de gas y polvo por segundo; desconcierta a la ciencia

Planeta sin estrella absorbe materia como una estrella joven y podría cambiar lo que sabemos sobre el origen de los planetas.

Un planeta errante llamado Cha 1107-7626 sorprendió a la comunidad científica al mostrar un comportamiento jamás visto: devora gas y polvo a un ritmo de 6.600 millones de toneladas por segundo, como si fuera una estrella en formación.

El fenómeno fue detectado con el Telescopio Espacial James Webb (JWST) y el Very Large Telescope (VLT) en Chile.

El hallazgo fue publicado el 2 de octubre en la revista The Astrophysical Journal Letters. Esta observación pone en duda los modelos actuales sobre cómo se forman y evolucionan los planetas.

Cha 1107-7626 se ubica en la constelación de Camaleón. Se trata de un planeta errante, es decir, que no orbita ninguna estrella. Aunque existen varios objetos similares, este destaca por su actividad de acreción extrema. Esta consiste en absorber enormes cantidades de materia, una conducta más común en estrellas jóvenes que en planetas.

De acuerdo con el equipo investigador, este comportamiento acelerado sugiere que el planeta crece de forma inusual. La cantidad de materia que absorbe y la velocidad con la que lo hace desafía las teorías aceptadas hasta ahora.

El estudio plantea interrogantes sobre la formación de estos cuerpos. Se analiza si estos planetas errantes se formaron a partir del colapso de nubes moleculares, al igual que las estrellas, o si se originaron como fragmentos expulsados de sistemas planetarios más grandes.

Los investigadores detectaron que Cha 1107-7626 mantenía un ritmo de acreción constante. Sin embargo, en agosto de 2025 se registró un aumento súbito que multiplicó por ocho esa tasa. Este tipo de fenómeno, conocido como explosión de acreción, nunca se había observado en un planeta de este tipo.

El equipo considera que este comportamiento podría indicar una fase transitoria, relacionada con la reorganización de su núcleo o su campo magnético. También se valora la posibilidad de que el objeto se encuentre en un estado temprano de formación, lo que lo posicionaría como un eslabón intermedio entre un planeta y una estrella.

Los científicos afirmaron que aún no se puede determinar si Cha 1107-7626 es un planeta con comportamiento estelar o una estrella que no alcanzó suficiente masa para consolidarse como tal.

La investigación continuará en los próximos meses con observaciones adicionales desde el James Webb y el VLT. El objetivo será establecer si este fenómeno es recurrente y así comprender mejor el proceso evolutivo de los planetas errantes. Esta información podría contribuir incluso a redefinir el concepto actual de planeta.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.