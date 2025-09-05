Este horticultor logró 4 récords mundiales en solo 2 meses gracias a frutas y vegetales gigantes

Graham Barratt impuso cuatro récords Guinness en Reino Unido por cultivar vegetales gigantes, entre ellos un tomatillo y una esponja de casi 3 kilos

En Reino Unido, un horticultor llamado Graham Barratt, originario de Gloucestershire, logró cuatro récords mundiales por cultivar frutas y vegetales de dimensiones extraordinarias. El Guinness World Records validó las marcas el 18 de agosto.

Barratt consiguió las distinciones por la vaina de arveja más larga del mundo, el tomatillo más pesado y la esponja vegetal más grande y más pesada, ambas medidas en una sola ocasión.

Su interés por competir inició hace más de 10 años, cuando comenzó a sembrar en una finca comunitaria. Explicó que el desafío nació al querer superar a sus vecinos en el cultivo de cebollas grandes. Desde entonces, dedicó esfuerzos a mejorar técnicas y buscar semillas específicas.

Un clima atípico y resultados extraordinarios

Durante esta temporada, el clima fue un factor clave. Una primavera templada y un verano largo favorecieron el desarrollo de los cultivos. Las temperaturas ayudaron a una maduración más rápida de los productos hortícolas, así como al crecimiento de especies exóticas, que son las preferidas del productor.

Barratt atribuyó los resultados al enfoque en vegetales que representaban un desafío. También destacó el uso de invernaderos de polietileno y propagadores eficientes.

Récord tras récord en menos de dos meses

La seguidilla de logros comenzó el 2 de junio con la vaina de arveja más larga, que midió 18 cm, según registró Sebastian Suski, asesor de horticultura del Guinness y juez del CANNA UK National Giant Vegetables Championships. La semilla provenía de la variedad “JI2144”, distribuida desde España en la década de 1970. El récord anterior era de 16,5 cm.

El segundo título llegó el 11 de julio con un tomatillo de 140 gramos, cuatro veces más grande que uno regular y 36 gramos más pesado que el récord anterior, que pertenecía al alemán Patrick Teichmann.

El 28 de julio, Barratt consiguió los otros dos récords con una esponja vegetal que midió 1,396 metros y pesó 2,86 kg, superando todas las marcas anteriores en su tipo.

Una comunidad que compite y coopera

Aunque la competencia es intensa, Barratt explicó que también existe colaboración entre horticultores. Señaló que muchos productores comparten semillas y conocimientos, lo que ha permitido elevar la calidad de los cultivos.

En setiembre de 2024, Barratt tuvo el récord del apio-nabo más pesado del mundo, con 6,33 kg, pero lo perdió una semana después frente a Curtis Leach, quien cultivó uno de 6,60 kg.

Pese a las derrotas, Barratt reconoció que la reacción de las familias al ver los vegetales gigantes en ferias agrícolas es motivo suficiente para seguir cultivando.

