Este horticultor logró 4 récords mundiales en solo 2 meses gracias a frutas y vegetales gigantes

Las semillas adecuadas y un clima favorable le permitieron a Graham Barratt romper marcas históricas con una vaina de arveja y una esponja vegetal

Por O Globo / Brasil / GDA
Graham Barratt impuso cuatro récords Guinness en Reino Unido por cultivar vegetales gigantes, entre ellos un tomatillo y una esponja de casi 3 kilos
Graham Barratt impuso cuatro récords Guinness en Reino Unido por cultivar vegetales gigantes, entre ellos un tomatillo y una esponja de casi 3 kilos (O Globo/GDA)







