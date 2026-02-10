Ciencia

Este es el horario ideal para despertarse tras jubilarse y mantener energía durante el día

Expertos en sueño recomiendan una franja horaria específica para levantarse tras la jubilación y así evitar la somnolencia diurna y mejorar el descanso nocturno

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Un horario regular para despertarse tras jubilarse favorece el ritmo circadiano, mejora la energía diaria y contribuye a un sueño más profundo y reparador.
Un horario regular para despertarse tras jubilarse favorece el ritmo circadiano, mejora la energía diaria y contribuye a un sueño más profundo y reparador. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGdormirdespertar
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.