Este es el emoji que casi todos desaprueban en el trabajo, según estudio

El uso de emojis en el trabajo puede causar malentendidos y hasta ofensas, según un estudio que expuso los más rechazados.

Un estudio internacional reveló cuáles emojis generan rechazo en el ámbito laboral y cuáles sí tienen aceptación entre colegas y jefaturas. Uno en particular destaca por su alto nivel de desaprobación.

El centro de estudios Lokalise entrevistó a más de 1.000 empleados en Estados Unidos, Alemania, México y Reino Unido para identificar los emojis más y menos adecuados en comunicaciones de trabajo.

Según el estudio, el emoji de berenjena es el más inaceptable en el entorno corporativo: 91% de las personas consultadas consideró que no debe usarse en mensajes laborales. El símbolo fue percibido como altamente inapropiado por su connotación sexual.

En el segundo lugar de rechazo aparece el emoji de excremento, con 82% de desaprobación, seguido por el emoji de durazno, con 81%, también asociado a insinuaciones sexuales.

Por el contrario, los emojis con significado positivo o de aprobación sí recibieron una valoración favorable. El “pulgar arriba” obtuvo 82% de aceptación, seguido por el emoji de palmas aplaudiendo con 64% y el de apretón de manos con 62%.

El editor de Emojipedia, Keith Broni, explicó al medio Newsweek que los emojis funcionan como extensiones digitales de gestos y expresiones físicas. Indicó que su aceptación depende del contexto y del nivel de formalidad del ambiente en el que se utilizan.

Los resultados mostraron que los emojis asociados a emociones negativas o temas sexuales tienden a percibirse como inadecuados en conversaciones laborales. Además, las personas desean evitar un tono excesivamente informal o interpretaciones erróneas.

El estudio también expuso que el uso de emojis puede provocar malentendidos. Un 27% de los participantes dijo haberse sentido ofendido por algún emoji recibido en un mensaje profesional. A su vez, 65% admitió que evita usarlos por temor a ser malinterpretado y 47% cree que deberían prohibirse por completo en la comunicación formal.

Las diferencias generacionales también se reflejaron. Los empleados de la Generación X fueron los más opuestos al uso de emojis, seguidos por los de la Generación Z. Por su parte, los millennials se mostraron más divididos, aunque 44% apoyó la idea de prohibirlos en los mensajes de trabajo.

