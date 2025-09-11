Ciencia

Este es el emoji que casi todos desaprueban en el trabajo, según estudio

El símbolo que más rechazo genera en mensajes laborales está ligado a una connotación sexual y casi nadie lo considera adecuado.

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El uso de emojis en el trabajo puede causar malentendidos y hasta ofensas, según un estudio que expuso los más rechazados.
El uso de emojis en el trabajo puede causar malentendidos y hasta ofensas, según un estudio que expuso los más rechazados. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaEmojiEmoticons
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.