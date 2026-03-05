Ciencia

Estatinas: el medicamento clave para bajar el colesterol cuando la dieta no alcanza, según cardiólogo

Las estatinas ayudan a bajar el colesterol y reducir el riesgo de infarto y ACV. Un cardiólogo explica por qué la dieta y el ejercicio no siempre son suficientes

Por La Nación / Argentina / GDA
Las estatinas reducen el colesterol y el riesgo cardiovascular. Médicos advierten que la dieta sola no siempre alcanza y recomiendan controles desde edades tempranas.
