Estatinas: el medicamento clave para bajar el colesterol cuando la dieta no alcanza, según cardiólogo

Las estatinas reducen el colesterol y el riesgo cardiovascular. Médicos advierten que la dieta sola no siempre alcanza y recomiendan controles desde edades tempranas.

Las estatinas son uno de los medicamentos más utilizados para controlar el colesterol y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El cardiólogo Jorge Tartaglione explicó que estos fármacos actúan directamente sobre una enzima responsable de la producción de colesterol en el organismo.

El especialista indicó que las estatinas bloquean una enzima en el hígado, lo que reduce la fabricación de colesterol. Este mecanismo ayuda a disminuir el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular (ACV) y enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer o la demencia.

Tartaglione explicó que la dieta y la actividad física son herramientas importantes para mantener niveles adecuados de colesterol. Sin embargo, en muchos casos estas medidas no bastan y se requiere tratamiento farmacológico.

Según el médico, cerca de 30% del colesterol proviene de la alimentación, mientras que una parte significativa se produce de forma natural en el hígado. Esta producción puede estar determinada por factores genéticos. Por esa razón, incluso personas vegetarianas pueden presentar colesterol elevado.

Preocupación por noticias falsas sobre medicamentos

El cardiólogo también alertó sobre la circulación de información falsa relacionada con tratamientos médicos. Según señaló, cerca del 50% de las noticias médicas que circulan en Internet pueden ser falsas.

Tartaglione indicó que muchos mensajes en redes sociales aseguran que las estatinas provocan daños graves o dolores musculares. Estas afirmaciones generan dudas en los pacientes y pueden llevar a que abandonen tratamientos que ayudan a prevenir enfermedades graves.

El especialista manifestó preocupación porque algunos de estos contenidos provienen incluso de profesionales de la salud.

El médico también explicó cuáles son los niveles de colesterol LDL, conocido como colesterol “malo”, que se consideran adecuados según el riesgo cardiovascular de cada persona.

Persona sana: menos de 116

menos de 116 Fumadores, hipertensos o diabéticos: menos de 100 o incluso 70

menos de 100 o incluso 70 Personas con antecedentes de enfermedad cardíaca: menos de 50

Estos valores ayudan a reducir la probabilidad de complicaciones cardiovasculares.

Especialista explica cómo funcionan las estatinas, cuáles son los niveles recomendados de colesterol LDL y qué riesgos se pueden prevenir con tratamiento. (Canva stock/Sebastian Moldoveanu's Images / DesignNFMR)

Posibles efectos adversos de las estatinas

Como ocurre con otros medicamentos, las estatinas pueden producir efectos secundarios. El cardiólogo señaló que en cerca de 1% de los casos aparecen dolores musculares.

Los especialistas recomiendan que el uso de estos fármacos siempre se realice bajo supervisión médica.

Riesgos de tener colesterol LDL elevado

El colesterol LDL alto puede provocar diversas enfermedades cardiovasculares. Entre las principales complicaciones se encuentran:

Aterosclerosis: acumulación de colesterol en las paredes de las arterias que puede obstruir el flujo sanguíneo.

acumulación de colesterol en las paredes de las arterias que puede obstruir el flujo sanguíneo. Enfermedad de las arterias coronarias: dolor fuerte en el pecho, conocido como angina, y dificultad para respirar.

dolor fuerte en el pecho, conocido como angina, y dificultad para respirar. Accidente cerebrovascular: puede manifestarse con entumecimiento en un lado del cuerpo, mareos o dificultad para hablar.

puede manifestarse con entumecimiento en un lado del cuerpo, mareos o dificultad para hablar. Enfermedad arterial periférica: dolor en las piernas al caminar.

dolor en las piernas al caminar. Xantomas: manchas amarillas que aparecen cerca de los ojos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.