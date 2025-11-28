Colesterol: el medicamento que bloquea su producción y por qué la dieta no siempre alcanza

Expertos explican cómo las estatinas ayudan a reducir el colesterol y qué riesgos se presentan cuando los niveles de LDL están elevados.

El colesterol alto continúa siendo un factor de riesgo importante para múltiples enfermedades cardiovasculares. A pesar de que una alimentación saludable y el ejercicio físico ayudan a reducir sus niveles, en muchos casos estas medidas no logran el objetivo por sí solas.

El cardiólogo Jorge Tartaglione explicó que las estatinas resultan fundamentales en esos escenarios. Según afirmó en una entrevista televisiva, este medicamento inhibe una enzima en el hígado responsable de fabricar colesterol, lo cual reduce su producción en el cuerpo. De este modo, disminuye el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular (ACV) y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

El especialista detalló que alrededor del 30% del colesterol proviene de los alimentos, mientras que el resto lo produce el cuerpo, especialmente el hígado, por predisposición genética. Por eso, incluso pacientes vegetarianos pueden presentar niveles elevados.

Estilo de vida saludable y tratamiento médico

Aunque mantener una dieta basada en alimentos de origen vegetal, rica en fibra y baja en grasas saturadas, contribuye al control del colesterol, Tartaglione señaló que no siempre es suficiente.

Granos integrales, legumbres, verduras de hojas verdes, crucíferas, frutas y frutos secos son algunas de las opciones recomendadas por instituciones como la Universidad de Harvard. Estas pautas sugieren consumir entre 20 y 30 gramos de fibra al día para ayudar a eliminar toxinas del organismo.

Niveles recomendados de colesterol LDL

El llamado colesterol “malo” (LDL) puede provocar aterosclerosis, es decir, la obstrucción de arterias. Por ello, Tartaglione enumeró los valores recomendados según el perfil del paciente:

Personas sanas: menos de 116

Fumadores, hipertensos o diabéticos: menos de 100 o 70

Pacientes con antecedentes cardíacos: menos de 50

Falsas creencias sobre las estatinas

El cardiólogo advirtió sobre la circulación de noticias falsas respecto al uso de estatinas. Comentó que muchas publicaciones en redes sociales aseguran que este medicamento genera efectos peligrosos, lo cual causa temor en algunos pacientes. Según expresó, incluso algunos médicos difunden información errónea.

Tartaglione indicó que los efectos adversos son poco frecuentes. Mencionó que aproximadamente un 1% de los pacientes puede experimentar dolores musculares, pero que los beneficios superan ampliamente los riesgos.

Cuándo realizar controles

La doctora Analía Aquieri, del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, afirmó que el colesterol alto suele no presentar síntomas. Por esta razón, las guías internacionales recomiendan una primera evaluación entre los 6 y 11 años, y una segunda entre los 17 y 21 años.

Además, si hay antecedentes familiares de enfermedades hereditarias del colesterol o problemas cardiovasculares a edad temprana, los controles deben realizarse con mayor frecuencia. En personas con riesgo bajo, se sugiere una reevaluación cada tres años hasta los 40 años y, luego, una vez por año.

Riesgos asociados al colesterol LDL alto

Los especialistas advierten sobre las consecuencias de mantener niveles elevados de LDL durante mucho tiempo. Algunas de las complicaciones más frecuentes incluyen:

Aterosclerosis : acumulación de colesterol en las arterias que puede provocar infartos o ACV.

: acumulación de colesterol en las arterias que puede provocar infartos o ACV. Enfermedad coronaria : puede producir dolor en el pecho (angina) y dificultad para respirar.

: puede producir (angina) y dificultad para respirar. Accidente cerebrovascular : puede manifestarse como entumecimiento de extremidades , mareos o alteraciones del habla.

: puede manifestarse como , mareos o alteraciones del habla. Enfermedad arterial periférica : causa dolor en las piernas durante la marcha.

: causa dolor en las piernas durante la marcha. Xantomas: aparición de manchas amarillas alrededor de los ojos, asociadas a niveles muy altos de colesterol.

