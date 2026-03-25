Ciencia

¿Es posible clonar mamíferos para siempre? Un experimento encuentra una respuesta

Investigadores japoneses confirman que la acumulación de errores genéticos detiene la supervivencia de clones después de la generación número 58

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Por AFP
n experimento de dos décadas con 1.200 ratones confirmó que la clonación continua provoca un colapso mutacional que impide la supervivencia de los ejemplares.
n experimento de dos décadas con 1.200 ratones confirmó que la clonación continua provoca un colapso mutacional que impide la supervivencia de los ejemplares. (Canva stoc/2young2die de Pixabay / szczehoo de Pixabay)







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